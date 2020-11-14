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Posted 14 ноября 2020, 11:20

Published 14 ноября 2020, 11:20

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Власти Ростова объяснили нехватку лекарств в аптеках

14 ноября 2020, 11:20
В аптеках Ростова-на-Дону действительно отсутствуют противовирусные препараты, сообщили в городской администрации.

В городе проверили порядка ста аптек, во время рейда выявили, что препараты с торговым названием Фавипиравир, Риамиловир и Гидроксихлорохин купить невозможно. При этом в аптеках есть Гриппферон, Арбидол, Инговерин и антикоагулянты прямого действия.

«Нехватка отдельных лекарственных препаратов отмечается в аптечной сети. Производители не обеспечивают повышенный спрос. При этом производители в первоочередном порядке обеспечивают лекарственными препаратами лечебные медицинские организации», — сказано в сообщении.

Для решения проблемы лекарственные препараты начали закупать в других регионах, поставки осуществляют ежедневно.

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