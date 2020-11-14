Власти Ростова объяснили нехватку лекарств в аптеках

Posted 14 ноября 2020, 11:20
Published 14 ноября 2020, 11:20
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
В городе проверили порядка ста аптек, во время рейда выявили, что препараты с торговым названием Фавипиравир, Риамиловир и Гидроксихлорохин купить невозможно. При этом в аптеках есть Гриппферон, Арбидол, Инговерин и антикоагулянты прямого действия.
«Нехватка отдельных лекарственных препаратов отмечается в аптечной сети. Производители не обеспечивают повышенный спрос. При этом производители в первоочередном порядке обеспечивают лекарственными препаратами лечебные медицинские организации», — сказано в сообщении.
Для решения проблемы лекарственные препараты начали закупать в других регионах, поставки осуществляют ежедневно.