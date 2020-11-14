Власти Ростова объяснили нехватку лекарств в аптеках

В городе проверили порядка ста аптек, во время рейда выявили, что препараты с торговым названием Фавипиравир, Риамиловир и Гидроксихлорохин купить невозможно. При этом в аптеках есть Гриппферон, Арбидол, Инговерин и антикоагулянты прямого действия.