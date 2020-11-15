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Posted 15 ноября 2020, 08:49

Published 15 ноября 2020, 08:49

Modified 1 октября, 13:56

Updated 1 октября, 13:56

Ростовчан удивило необычное объявление в маршрутке

15 ноября 2020, 08:49
Жители Ростова-на-Дону начали обсуждать необычное объявление, которое появилось в салоне одной из маршруток, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

В объявлении пассажиров попросили говорить по телефону либо тихо, либо интересно. Автор публикации разместил фото, показав салон маршрутки.

Многих пользователей это рассмешило, другие заявили, что они согласны с этим утверждением. «Бесят, когда по телефону разговаривают», — написали горожане.

«Согласен на 100%, это же правильно», — прозвучало в комментариях. Ранее ростовчан удивила реакция мужчины на встречу с дикими кабанами.

#Общество#Новости
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