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Posted 15 ноября 2020, 06:00

Published 15 ноября 2020, 06:00

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Свыше 50 можжевельников высадили на аллее благодарности медикам в Ростове

15 ноября 2020, 06:00
В Ростове-на-Дону прошло открытие аллеи славы и благодарности медицинским работникам «Спасибо за жизнь!», на которой высадили можжевельники, заявили в мэрии.

Торжественное мероприятие состоялось в субботу, его участником стал исполняющий обязанности главы мэрии Юрий Овчинников. Аллею сделали на участке улицы Благодатной, который ранее выглядел пустым.

В октябре высадили 30 кленов, после чего здесь появились 56 можжевельников. Деревья, являющиеся символами жизни, будут расти рядом с местом, где врачи помогают людям.

«Мы в неоплатном долгу перед медицинскими специалистами. И об этом будет напоминать каждое высаженное дерево», — заявил Овчинников.

Ранее появилась информация, что до декабря в Ростове высадят почти девять тысяч деревьев.

#Общество#Новости
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