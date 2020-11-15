Свыше 50 можжевельников высадили на аллее благодарности медикам в Ростове

Posted 15 ноября 2020, 06:00
Published 15 ноября 2020, 06:00
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Торжественное мероприятие состоялось в субботу, его участником стал исполняющий обязанности главы мэрии Юрий Овчинников. Аллею сделали на участке улицы Благодатной, который ранее выглядел пустым.
В октябре высадили 30 кленов, после чего здесь появились 56 можжевельников. Деревья, являющиеся символами жизни, будут расти рядом с местом, где врачи помогают людям.
«Мы в неоплатном долгу перед медицинскими специалистами. И об этом будет напоминать каждое высаженное дерево», — заявил Овчинников.
Ранее появилась информация, что до декабря в Ростове высадят почти девять тысяч деревьев.