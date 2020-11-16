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Posted 16 ноября 2020, 12:18

Published 16 ноября 2020, 12:18

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Горевший школьный бассейн в Батайске возобновил работу после ремонта

16 ноября 2020, 12:18
В Батайске с 16 ноября возобновил работу бассейн в Детско-юношеской спортивной школе №2, в которой около десяти дней назад произошел пожар, сообщили в городской администрации.

"16 ноября 2020 года работы по ремонту кровли будут завершены. С понедельника, 16 ноября, занятия в бассейне будут проводится в полном объеме", - сказано в сообщении.

Напомним, пожар в школьном бассейне произошел 5 ноября, из здания эвакуировали 43 человека, в том числе 32 детей. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров, общий ущерб оценили в 150 тысяч рублей.

Отмечается, что сгоревшую кровлю отремонтировали за счет внебюджетных средств.

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