Горевший школьный бассейн в Батайске возобновил работу после ремонта

В Батайске с 16 ноября возобновил работу бассейн в Детско-юношеской спортивной школе №2, в которой около десяти дней назад произошел пожар, сообщили в городской администрации.

"16 ноября 2020 года работы по ремонту кровли будут завершены. С понедельника, 16 ноября, занятия в бассейне будут проводится в полном объеме", - сказано в сообщении. Напомним, пожар в школьном бассейне произошел 5 ноября, из здания эвакуировали 43 человека, в том числе 32 детей. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров, общий ущерб оценили в 150 тысяч рублей. Отмечается, что сгоревшую кровлю отремонтировали за счет внебюджетных средств.