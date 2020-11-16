На федеральные трассы Ростовской области вышли 16 машин для уборки снега

Posted 16 ноября 2020, 18:25
Published 16 ноября 2020, 18:25
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
«На федеральной трассе А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский, где выпал снег, работает 16 специализированных дорожных машин», — сказано в сообщении.
Всего на дороги вышли 36 специализированных дорожных машин для мониторинга ситуации и обработки трасс противогололедным составом. В случае необходимости количество специализированной техники может быть увеличено до 115 единицы.
Напомним, в Ростовской области до конца суток 16 ноября и на 17 ноября объявили штормовое предупреждение из-за очень сильного снега.