Уроками о половом воспитании предложили заменить в школах пение в Ростовской области

Posted 16 ноября 2020, 09:34
Published 16 ноября 2020, 09:34
Modified 18 сентября 2022, 11:04
Updated 18 сентября 2022, 11:04
По мнению жительницы области, никакого смысла в уроках ИЗО, музыки и труда в настоящее время нет, поскольку детей не учат на них писать маслом или играть на укулеле.
“Нафиг эти предметы? Просто рисуют зиму, шьют фартук, выжигают досочки... Лучше научите детей предохраняться и не стесняться говорить на эти темы!» – выразила свое мнение автор сообщения.
Однако с женщиной согласились далеко не все подписчики паблика
“Я мечтаю жить в обществе, где музыка и ИЗО встанут в ряд с математикой, физикой и русским языком”, - прокомментировала предложение одна из подписчиц. “И в основы половой жизни в семье ввести подразделы о геях и лесбиянках. Пусть с первого класса знают, чем отличаются активные пидерасты от пассивных. Автор, слава Богу, что ты не преподаватель”, - сыронизировал другой комментатор.
Ранее стало известно о том, что в одной из школ города разгорелся секс-скандал. Одноклассники затравили двух девушек из-за того, что те распространили в интернете свои порнографические видеоролики и обнаженные фото.