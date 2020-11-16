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Posted 16 ноября 2020, 09:34

Published 16 ноября 2020, 09:34

Modified 18 сентября 2022, 11:04

Updated 18 сентября 2022, 11:04

Уроками о половом воспитании предложили заменить в школах пение в Ростовской области

Уроками о половом воспитании предложили заменить в школах пение в Ростовской области

16 ноября 2020, 09:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Родительница из Каменска-Шахтинского предложила заменить в школах уроки рисования и пения лекциями о половом воспитании, свое предложение она разместила в популярном городском паблике.

По мнению жительницы области, никакого смысла в уроках ИЗО, музыки и труда в настоящее время нет, поскольку детей не учат на них писать маслом или играть на укулеле.

“Нафиг эти предметы? Просто рисуют зиму, шьют фартук, выжигают досочки... Лучше научите детей предохраняться и не стесняться говорить на эти темы!» – выразила свое мнение автор сообщения.

Однако с женщиной согласились далеко не все подписчики паблика

“Я мечтаю жить в обществе, где музыка и ИЗО встанут в ряд с математикой, физикой и русским языком”, - прокомментировала предложение одна из подписчиц. “И в основы половой жизни в семье ввести подразделы о геях и лесбиянках. Пусть с первого класса знают, чем отличаются активные пидерасты от пассивных. Автор, слава Богу, что ты не преподаватель”, - сыронизировал другой комментатор.

Ранее стало известно о том, что в одной из школ города разгорелся секс-скандал. Одноклассники затравили двух девушек из-за того, что те распространили в интернете свои порнографические видеоролики и обнаженные фото.

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#Общество#Новости
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