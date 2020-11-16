Уроками о половом воспитании предложили заменить в школах пение в Ростовской области

“Я мечтаю жить в обществе, где музыка и ИЗО встанут в ряд с математикой, физикой и русским языком”, - прокомментировала предложение одна из подписчиц. “И в основы половой жизни в семье ввести подразделы о геях и лесбиянках. Пусть с первого класса знают, чем отличаются активные пидерасты от пассивных. Автор, слава Богу, что ты не преподаватель”, - сыронизировал другой комментатор.