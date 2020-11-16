За два месяца охраны Северного кладбища Ростов заплатит полмиллиона рублей

Исполнителю предстоит до 31 декабря 2020 года выполнять мероприятия по охране кладбища, изначальная стоимость контракта была 999,5 тысячи рублей. В ходе электронного аукциона выбрали подрядчика, который предложил стоимость в 535, 6 тысячи рублей.