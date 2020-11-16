За два месяца охраны Северного кладбища Ростов заплатит полмиллиона рублей

Posted 16 ноября 2020, 15:20
Published 16 ноября 2020, 15:20
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Исполнителю предстоит до 31 декабря 2020 года выполнять мероприятия по охране кладбища, изначальная стоимость контракта была 999,5 тысячи рублей. В ходе электронного аукциона выбрали подрядчика, который предложил стоимость в 535, 6 тысячи рублей.
Охранять Северное кладбище будет ООО «Безопасный город».
Ранее ростовчане ужаснулись горам мусора на Северном кладбище, на котором за время карантина образовались настоящие свалки.
Кроме того, стало известно, что при создании автобусного маршрута между Северным и Ростовским кладбищем в Мясниковском районе возникли проблемы.