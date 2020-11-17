Более 400 машин убирают снег на дорогах Ростовской области

В том числе задействованы автогрейдеры, фронтальные погрузчики, тракторы, эвакуаторы грузовых машин. На трассе М-4 «Дон» распределили 2,3 тысячи тонн противогололедных материалов. Кроме того, специалистам пришлось ликвидировать заторы автомобилей.
На трассе А-135 находятся 53 спецмашины. Израсходовано свыше 1800 тонн пескосоляной смеси.
На региональные дороги вывели почти 300 единиц техники. Распределили 3,6 тысячи тонн смеси против гололеда.
Водителей попросили не мешать дорожникам. Ранее жители Ростовской области пожаловались на бездействие коммунальщиков при снегопаде.