rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 400 машин убирают снег на дорогах Ростовской области

17 ноября 2020, 19:42
Фото: donland.ru
В Ростовской области во вторник задействовали более 400 единиц техники для расчистки дорог от снега, сообщили в правительстве региона.

В том числе задействованы автогрейдеры, фронтальные погрузчики, тракторы, эвакуаторы грузовых машин. На трассе М-4 «Дон» распределили 2,3 тысячи тонн противогололедных материалов. Кроме того, специалистам пришлось ликвидировать заторы автомобилей.

На трассе А-135 находятся 53 спецмашины. Израсходовано свыше 1800 тонн пескосоляной смеси.

На региональные дороги вывели почти 300 единиц техники. Распределили 3,6 тысячи тонн смеси против гололеда.

Водителей попросили не мешать дорожникам. Ранее жители Ростовской области пожаловались на бездействие коммунальщиков при снегопаде.

Материалы по теме
Штормовое предупреждение из-за очень сильного снега объявили в Ростовской областиПервый снег выпал в РостовеВ Ростовской области подготовили 540 единиц техники для борьбы со снегом
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00