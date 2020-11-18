Депутат рассказал о резком увеличении младенческой смертности в Ростове

Posted 18 ноября 2020, 06:27
Published 18 ноября 2020, 06:27
Modified 18 сентября 2022, 11:04
Updated 18 сентября 2022, 11:04
На фоне нашумевшего законопроекта о возможности изымать детей из семей, депутат отмечает еще один важный фактор, отражающий состояние здравоохранения в регионе — младенческая смертность.
«Показатель младенческой смертности, а именно число детей, умерших до года на 1000 детей, родившихся живыми, по данным Росстата в Ростовской области за 9 месяцев 2020 года составил 5,5. Это 153 умерших из 27636 родившихся живыми. И это самый высокий показатель в ЮФО, — сообщает Петр Пятибратов. — За аналогичный период 2019 года этот показатель составил 4,4 — 133 умерших из 30227 родившихся живыми».
Депутат подчеркивает, что при снижении на 10% количества детей, родившихся живыми, очевиден рост умерших на 20%.
«Это указывает на катастрофическое состояние службы родовспоможения и детства. А если говорить глобально, то на кризис системы здравоохранения в регионе», — говорит Пятибратов.