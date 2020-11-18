Депутат рассказал о резком увеличении младенческой смертности в Ростове

«Показатель младенческой смертности, а именно число детей, умерших до года на 1000 детей, родившихся живыми, по данным Росстата в Ростовской области за 9 месяцев 2020 года составил 5,5. Это 153 умерших из 27636 родившихся живыми. И это самый высокий показатель в ЮФО, — сообщает Петр Пятибратов. — За аналогичный период 2019 года этот показатель составил 4,4 — 133 умерших из 30227 родившихся живыми».