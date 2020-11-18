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Posted 18 ноября 2020, 06:27

Published 18 ноября 2020, 06:27

Modified 18 сентября 2022, 11:04

Updated 18 сентября 2022, 11:04

Депутат рассказал о резком увеличении младенческой смертности в Ростове

Депутат рассказал о резком увеличении младенческой смертности в Ростове

18 ноября 2020, 06:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Эксклюзив
За последний год мы наблюдаем резкую отрицательную динамику показателей младенческой смертности, сообщает RostovGazeta депутат городской думы от ЛДПР Петр Пятибратов.

На фоне нашумевшего законопроекта о возможности изымать детей из семей, депутат отмечает еще один важный фактор, отражающий состояние здравоохранения в регионе — младенческая смертность.

«Показатель младенческой смертности, а именно число детей, умерших до года на 1000 детей, родившихся живыми, по данным Росстата в Ростовской области за 9 месяцев 2020 года составил 5,5. Это 153 умерших из 27636 родившихся живыми. И это самый высокий показатель в ЮФО, — сообщает Петр Пятибратов. — За аналогичный период 2019 года этот показатель составил 4,4 — 133 умерших из 30227 родившихся живыми».

Депутат подчеркивает, что при снижении на 10% количества детей, родившихся живыми, очевиден рост умерших на 20%.

«Это указывает на катастрофическое состояние службы родовспоможения и детства. А если говорить глобально, то на кризис системы здравоохранения в регионе», — говорит Пятибратов.

Напомним, что по мнению экспертов, региональное здравоохранение зашло в тупик.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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