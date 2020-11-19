Число больных коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 307 человек

Posted 19 ноября 2020, 08:17
Published 19 ноября 2020, 08:17
Modified 1 октября, 15:02
Updated 1 октября, 15:02
Общее число заболевших достигло 36523 человек, больше всего новых случаев в Ростове, Батайске, Аксайском и Сальском районах.
Более 68% новых заболевших составляют жители области возрастом от 18 до 65 лет, на детей пришелся 1% от заразившихся.
В госпиталях региона находятся 1820 человек, из них в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких 137 больных.
Напомним, накануне жителям Ростова-на-Дону, проходящим лечение от коронавируса на дому, начали выдавать бесплатные лекарства. Для амбулаторных ковидных больных области закупили азитромицин, амоксициллин, дексаметазон, кларитромицин, умифеновир, парацетамол и назальную форму интерферона.
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