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Posted 19 ноября 2020, 11:45

Published 19 ноября 2020, 11:45

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Почти 100 домов в Ростове остались без тепла из-за аварии

19 ноября 2020, 11:45
В Ростове-на-Дону произошла коммунальная авария, которая оставила без тепла 98 домов, предупредили в городской администрации.

Инцидент случился в Кировском и Ленинском районах. Тепла нет в домах и 12 соцобъектах, которые расположены в границах улицы Береговая, переулка Братский, улицы Пушкинская и переулка Журавлева.

«В ремонтных работах задействовали две бригады. Завершить их планируется до 20.00 мск четверга», — сказано в сообщении.

Замглавы администрации города Алексей Пикалов взял эту ситуацию под контроль. На месте находятся представители администрации Кировского района.

В данный момент в городе температура составляет 3 градуса. Ранее в Ростове назвали причину начала отопительного сезона в теплую погоду.

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