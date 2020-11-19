Почти 100 домов в Ростове остались без тепла из-за аварии

Posted 19 ноября 2020, 11:45
Published 19 ноября 2020, 11:45
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Инцидент случился в Кировском и Ленинском районах. Тепла нет в домах и 12 соцобъектах, которые расположены в границах улицы Береговая, переулка Братский, улицы Пушкинская и переулка Журавлева.
«В ремонтных работах задействовали две бригады. Завершить их планируется до 20.00 мск четверга», — сказано в сообщении.
Замглавы администрации города Алексей Пикалов взял эту ситуацию под контроль. На месте находятся представители администрации Кировского района.
В данный момент в городе температура составляет 3 градуса. Ранее в Ростове назвали причину начала отопительного сезона в теплую погоду.