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Posted 19 ноября 2020, 19:25

Published 19 ноября 2020, 19:25

Modified 1 октября, 14:19

Updated 1 октября, 14:19

Ростовчанам дали тепло после коммунальной аварии

19 ноября 2020, 19:25
В Ростове-на-Дону завершились работы по устранению аварии, которая оставила без тепла часть города, сообщили в мэрии.

Напомним, что из-за коммунальной аварии без тепла остались 98 домов в Кировском и Ленинском районах. Также это коснулось 12 соцобъектов.

В ремонтных работах были задействованы две бригады.

«Работы по устранению аварийной ситуации на теплотрассе завершились. Сейчас проводится заполнение системы теплоносителем», — сказано в сообщении.

Отмечается, что тепло в дома местных жителей поступит в течение трех часов.

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