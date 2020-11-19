В медучреждениях Ростова создан запас медицинского кислорода

На коллегии Администрации Ростова пояснили, что ООО «Оксиген» осуществлял поставки медицинского кислорода в два медицинские учреждения Ростова: БСМП и частично, в горбольницу № 20. Ежедневное потребление кислорода в горбольнице № 20 в октябре составляло 800 баллонов. ООО «Оксиген» поставлял 60. Как только «Оксиген» уведомил о расторжении контракта, медучреждения заключили контракты с другими поставщиками.