В медучреждениях Ростова создан запас медицинского кислорода

Posted 19 ноября 2020, 10:09
Published 19 ноября 2020, 10:09
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
На коллегии Администрации Ростова пояснили, что ООО «Оксиген» осуществлял поставки медицинского кислорода в два медицинские учреждения Ростова: БСМП и частично, в горбольницу № 20. Ежедневное потребление кислорода в горбольнице № 20 в октябре составляло 800 баллонов. ООО «Оксиген» поставлял 60. Как только «Оксиген» уведомил о расторжении контракта, медучреждения заключили контракты с другими поставщиками.
«Мы заблаговременно выделили средства из местного бюджета на приобретение кислородных баллонов для создания суточного запаса кислорода. Можем заявить, что сегодня в медучреждениях создан 12-и часовой запас кислорода, а с 25 ноября, когда завершатся поставки, будет создан суточный запас», — сообщила Елена Кожухова.
По ее словам, в результате принятых организационных мер новым главврачом городской больницы № 20, при той же наполняемости больницы и реанимационных коек, ежедневное потребление медицинского кислорода держится на уровне 400-420 баллонов, вместо порядка 800, требуемых в сентябре–октябре.