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Posted 19 ноября 2020, 10:09

Published 19 ноября 2020, 10:09

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

В медучреждениях Ростова создан запас медицинского кислорода

19 ноября 2020, 10:09
Сюжет
Эксклюзив
Из городского бюджета заблаговременно выделены средства на приобретение запасов кислородных баллонов, сообщила Заместитель главы Администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова на заседании коллегии городской Администрации.

На коллегии Администрации Ростова пояснили, что ООО «Оксиген» осуществлял поставки медицинского кислорода в два медицинские учреждения Ростова: БСМП и частично, в горбольницу № 20. Ежедневное потребление кислорода в горбольнице № 20 в октябре составляло 800 баллонов. ООО «Оксиген» поставлял 60. Как только «Оксиген» уведомил о расторжении контракта, медучреждения заключили контракты с другими поставщиками.

«Мы заблаговременно выделили средства из местного бюджета на приобретение кислородных баллонов для создания суточного запаса кислорода. Можем заявить, что сегодня в медучреждениях создан 12-и часовой запас кислорода, а с 25 ноября, когда завершатся поставки, будет создан суточный запас», — сообщила Елена Кожухова.

По ее словам, в результате принятых организационных мер новым главврачом городской больницы № 20, при той же наполняемости больницы и реанимационных коек, ежедневное потребление медицинского кислорода держится на уровне 400-420 баллонов, вместо порядка 800, требуемых в сентябре–октябре.

Напомним, что тема "кислородного скандала" последнее время стала одной из обсуждаемых в Ростове.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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