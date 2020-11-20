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Эксперт рассказал, почему в Ростовской области резко выросли цены

20 ноября 2020, 08:57
Фото: Медиахолдинг1Mi
В сентябре годовая инфляция на Дону составила 3,6%, а в октябре возросла до 4%, сообщили RostovGazeta в пресс-службе отделения Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

Новый показатель инфляции на Дону практически сравнялся с общероссийским, но, тем не менее, остался ниже показателя по Южному федеральному округу в целом — 4,2%.

«В октябре 2020 года годовая инфляция на Дону, как и в целом по стране, увеличилась до 4%. Во многом она формировалась под влиянием предложения отдельных продуктов питания на региональном рынке. Например, из-за сокращения посевов и, соответственно, сбора сахарной свёклы ускорились темпы удорожания сахара, а снижение урожайности из-за неблагоприятных погодных условий в регионах-производителях привело к увеличению темпов прироста цен на картофель. Заметную роль также играли факторы ухудшения эпидемиологической ситуации и ослабления рубля, способствующие росту цен на отдельные непродовольственные товары, в частности, медикаменты и импортные товары. В то же время умеренная потребительская активность и низкая социальная мобильность населения на фоне пандемии коронавируса сдерживали повышение цен на услуги», — сообщает управляющий Отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России Наталья Леонтьева.

Напомним, что ростовчане заметили и рост цен на лекарства.

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