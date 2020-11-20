Почему в России возник дефицит лекарств во время пандемии

Posted 20 ноября 2020, 11:44
Published 20 ноября 2020, 11:44
Modified 18 сентября 2022, 11:04
Updated 18 сентября 2022, 11:04
Медики в больницах и фармацевты в аптеках постоянно заявляют о том, что запасы лекарств в аптеках заканчиваются. Причем дефицит лекарств наблюдается на территории всей страны.
При этом с полок пропадают лекарства не только против коронавируса, но и другие медикаменты. Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от подчиненных принимать меры при подобных жалобах.
Также премьер-министр упростил порядок работы участников фармрынка с системой мониторинга движения препаратов. Однако появились сообщения, что дефицит препаратов отсутствует, просто товар скопился на складах из-за ошибок системы маркировки.
По словам гендиректора Ассоциации Российских фармацевтических производителей, сбои появились сразу после запуска системы. Так, терялись коды или ответа, который обычно приходил за несколько секунду, приходилось ждать 10 дней.
«Полностью система рухнула 30 сентября, но оператор не стал об этом ничего говорить. Последствия этой аварии до сих пор не ликвидированы. Насколько я знаю, там произошла потеря 40% кодов», — заявил эксперт.
Он добавил, что многие понесли большие убытки, а люди погибают от коронавируса, так как до них не доходят лекарства.