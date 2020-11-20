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Прокуратуру Ростовской области исключили из состава совещания по правопорядку

20 ноября 2020, 14:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
Губернатор Ростовской области Василий Голубев изменил состав постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе, исключив из него прокуратуру, следует из документа, опубликованного на сайте регионального правительства.

Такое решение было принято из-за кадровых перестановок, ранее в состав совещания входил покинувший свой пост еще в июне прокурор Юрий Баранов.

В настоящее время исполняющим обязанности прокурора Ростовской области назначен Сергей Паволин, но он не был включен в состав совета.

При этом глава региона дополнил состав совещания главой регионального ГУФСИН Дмитрием Безруких и руководителем управления ФНС по Ростовской области Андреем Мосиенко.

Всего состав совета включает 22 человек, среди которых представители всех ветвей власти и правоохранительной системы.

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