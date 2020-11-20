Прокуратуру Ростовской области исключили из состава совещания по правопорядку

Такое решение было принято из-за кадровых перестановок, ранее в состав совещания входил покинувший свой пост еще в июне прокурор Юрий Баранов.
В настоящее время исполняющим обязанности прокурора Ростовской области назначен Сергей Паволин, но он не был включен в состав совета.
При этом глава региона дополнил состав совещания главой регионального ГУФСИН Дмитрием Безруких и руководителем управления ФНС по Ростовской области Андреем Мосиенко.
Всего состав совета включает 22 человек, среди которых представители всех ветвей власти и правоохранительной системы.