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Пожилую женщину спасли во время пожара полицейские в Ростовской области

21 ноября 2020, 11:58
Фото: ГУ МВД Ростовской области
На окраине станицы Красноярской Цимлянского района двое полицейских спасли из горящего дома пожилую женщину, сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Инспекторы ДПС МУ МВД России «Волгодонское» лейтенанты полиции Сергей Петренко и Евгений Ситников заметили зарево около шести часов утра.

Прибыв на место, они увидели горящий двухэтажный дом и пожилую женщину, которая стояла в окне и звала на помощь. Горела соседняя квартира, а у пенсионерки дым заполнил всю комнату и не позволил ей выйти через дверь.

Фото: ГУ МВД Ростовской области

Инспекторы быстро натянули одеяло и уговорили женщину спрыгнуть. Убедившись, что помощь ей не требуется, посадили женщину в свой патрульный автомобиль.

После этого они начали поквартирный обход жильцов горящего дома и организовали эвакуацию людей. Когда последний жилец был уже на улице, к месту происшествия подъехали пожарные и медики.

По предварительному заключению, причиной пожара стала утечка бытового газа, огонь успел охватить две квартиры, но его быстро потушили.

Ранее в хуторе Маломечетный при пожаре в жилом доме погибли два человека.

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#Новости#Происшествия
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