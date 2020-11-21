Пожилую женщину спасли во время пожара полицейские в Ростовской области

Инспекторы ДПС МУ МВД России «Волгодонское» лейтенанты полиции Сергей Петренко и Евгений Ситников заметили зарево около шести часов утра.
Прибыв на место, они увидели горящий двухэтажный дом и пожилую женщину, которая стояла в окне и звала на помощь. Горела соседняя квартира, а у пенсионерки дым заполнил всю комнату и не позволил ей выйти через дверь.
Инспекторы быстро натянули одеяло и уговорили женщину спрыгнуть. Убедившись, что помощь ей не требуется, посадили женщину в свой патрульный автомобиль.
После этого они начали поквартирный обход жильцов горящего дома и организовали эвакуацию людей. Когда последний жилец был уже на улице, к месту происшествия подъехали пожарные и медики.
По предварительному заключению, причиной пожара стала утечка бытового газа, огонь успел охватить две квартиры, но его быстро потушили.