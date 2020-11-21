rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября 2020, 19:05

Published 21 ноября 2020, 19:05

Modified 1 октября, 14:30

Updated 1 октября, 14:30

Ростовчане раскритиковали стиль модели Костенко

21 ноября 2020, 19:05
Подписчики футболиста Дмитрия Тарасова раскритиковали стиль его супруги Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону, сообщается на его странице в Instagram.

Тарасов опубликовал фото, на котором он стоит с женой. Он написал, что многие неприятные моменты происходят именно тогда, когда к ним совершенно не готов.

Пользователи в комментариях обратили внимание на внешний вид его супруги. «Ваша супруга не умеет красиво одеваться. Ну правда… Одежда должна красить… А не наоборот», — заявили подписчики.

Некоторые пользователи посчитали, что ростовчанка беременная. Такие выводы они сделали при рассмотрении фото.

Ранее подписчики заявили, что ростовчанка Костенко выглядит старше своих лет.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика