В Ростовской области назвали города, которые поразил коронавирус

Заразились 312 человек, которые живут в Ростове, Батайске, Таганроге, Новошахтинске. Заболевшие есть в Морозовском, Багаевском, Константиновском, Семикаракорском районах.
Сейчас в стационарах находятся 1883 пациента с подтвержденным диагнозом. На 100 тысяч местных жителей приходятся 884 случая заболевания.
«Умерли за сутки 8 женщин и 12 мужчин в возрасте от 41 до 78 лет. У них были хронические заболевания», — сказано в сообщении.
За весь период заболели 37146 человек, вылечились 29883 пациента. Умер 1171 зараженный коронавирусом.