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В Ростовской области назвали города, которые поразил коронавирус

21 ноября 2020, 08:54
Фото: pixabay
Новые случаи заболевания коронавирусом подтвердили в 41 городе и районе Ростовской области, сообщили в правительстве региона.

Заразились 312 человек, которые живут в Ростове, Батайске, Таганроге, Новошахтинске. Заболевшие есть в Морозовском, Багаевском, Константиновском, Семикаракорском районах.

Сейчас в стационарах находятся 1883 пациента с подтвержденным диагнозом. На 100 тысяч местных жителей приходятся 884 случая заболевания.

«Умерли за сутки 8 женщин и 12 мужчин в возрасте от 41 до 78 лет. У них были хронические заболевания», — сказано в сообщении.

За весь период заболели 37146 человек, вылечились 29883 пациента. Умер 1171 зараженный коронавирусом.

Ранее власти пообещали сажать на карантин приезжающих в Ростовскую область.

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