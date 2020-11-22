Кончаловский рассказал, почему в фильм о Новочеркасске не брали актеров из театров

Posted 22 ноября 2020, 19:57
Published 22 ноября 2020, 19:57
Modified 1 октября, 14:29
Updated 1 октября, 14:29
По словам режиссера, поиск актеров для фильма «Дорогие товарищи!» осуществляли две команды кастинга, перед которыми стояли принципиально разные задачи. «Первая команда работала по традиционной схеме и проводила пробы российских театральных артистов, мало известных широкой аудитории. Вторая команда работала по принципу стрит-кастинга и в течение нескольких месяцев искала подходящие лица непрофессиональных актеров среди рабочих „Новочеркасского электровозостроительного завода“ и жителей станиц Ростовской области и республики Адыгея», — пояснил Кончаловский.
Для того, чтобы подобрать актеров второго плана пробы сначала провели среди профессиональных актеров в театрах Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Таганрога. Однако выяснилось, что у местных артистов нет нужного южного говора и они не подошли по типажу. В результате кастинг-команда отправилась ехать в станицы, на хутора искать актеров среди местного населения.
«Многие люди, особенно пожилые, не хотели приходить на кастинг, поэтому мы обходили все дворы и собирали их на пробы прямо с огородов, где они сажали картошку. Кастинг проходил около трех месяцев, за это время мы просмотрели более тысячи человек», процитировал Кончаловский ассистента режиссёра по подбору актеров Марину Старову.
Как сообщалось ранее, исторический фильм о расстрелянных в Новочеркасске рабочих «Дорогие товарищи» номинировали на «Оскар». Кинокартина повествует о событиях 1962 года, когда в Новочеркасске были расстреляны мирные демонстранты.
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