Кончаловский рассказал, почему в фильм о Новочеркасске не брали актеров из театров

«Многие люди, особенно пожилые, не хотели приходить на кастинг, поэтому мы обходили все дворы и собирали их на пробы прямо с огородов, где они сажали картошку. Кастинг проходил около трех месяцев, за это время мы просмотрели более тысячи человек», процитировал Кончаловский ассистента режиссёра по подбору актеров Марину Старову.