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Главные ошибки при сдаче теста на коронавирус назвали вирусологи

23 ноября 2020, 10:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
Вирусологи рассказали, как можно добиться максимальной точности при сдаче теста на коронавирус, сообщают «Новые известия».

Врачи заявляют, что перед проведением исследования лучше не курить и не пить. По их словам, не стоит высмаркиваться перед прохождением теста. «Перед тестированием не стоит есть и полоскать рот антисептиками. Нельзя чистить зубы», — пишет РБК.

У медиков есть правило, что нужно глубоко проникать палочкой в носовой ход, иначе мазок может показать неверный вариант. Если человек заболел совсем недавно, тест может еще не уловить частички вируса.

Ранее появилась информация, что в трети случаев тесты на коронавирус могут давать ложно отрицательный результат.

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