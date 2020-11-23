Главные ошибки при сдаче теста на коронавирус назвали вирусологи

Врачи заявляют, что перед проведением исследования лучше не курить и не пить. По их словам, не стоит высмаркиваться перед прохождением теста. «Перед тестированием не стоит есть и полоскать рот антисептиками. Нельзя чистить зубы», — пишет РБК.
У медиков есть правило, что нужно глубоко проникать палочкой в носовой ход, иначе мазок может показать неверный вариант. Если человек заболел совсем недавно, тест может еще не уловить частички вируса.
Ранее появилась информация, что в трети случаев тесты на коронавирус могут давать ложно отрицательный результат.