Главные ошибки при сдаче теста на коронавирус назвали вирусологи

Врачи заявляют, что перед проведением исследования лучше не курить и не пить. По их словам, не стоит высмаркиваться перед прохождением теста. «Перед тестированием не стоит есть и полоскать рот антисептиками. Нельзя чистить зубы», — пишет РБК.