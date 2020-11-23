Вслед за горевшим памятником архитектуры полыхнет весь «старый» Ростов — эксперт

«„Доходный дом Емельянова“ не должен был сгореть. Когда здание брошенное, так часто происходит. Рядом здание — там никаких пожаров нет, потому что там есть хозяин, который не допустит, чтобы в него могли зайти. Когда есть хозяин, пожар не случается. Когда три хозяина — муниципалитет, фирма с испорченной репутацией „Славяне“ и фирма Carnaby, такое может случиться. Дело не в масштабе пожара, а в месте. Это политический центр Ростова, когда здесь не могут навести порядок… Вокруг хозяева есть. А тут их три», — говорит Кожин.