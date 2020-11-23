Вслед за горевшим памятником архитектуры полыхнет весь «старый» Ростов — эксперт

Posted 23 ноября 2020, 08:56
Published 23 ноября 2020, 08:56
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Памятник архитектуры начала XX века в Ростове «Доходный дом Емельянова» (второе название «Доходный дом Сариевых») загорелся в ночь на понедельник. Пламя охватило 450 квадратных метров, горение ликвидировали в течение нескольких часов.
Объект культурного наследия расположен в самом центре города — по улице Большая Садовая, 94. Здание уже долгое время находится в аварийном состоянии, хотя у него три собственника: Департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) города Ростова-на-дону (66%), ГК «Славяне» (29%) и сеть магазинов Carnaby (5%).
«„Доходный дом Емельянова“ не должен был сгореть. Когда здание брошенное, так часто происходит. Рядом здание — там никаких пожаров нет, потому что там есть хозяин, который не допустит, чтобы в него могли зайти. Когда есть хозяин, пожар не случается. Когда три хозяина — муниципалитет, фирма с испорченной репутацией „Славяне“ и фирма Carnaby, такое может случиться. Дело не в масштабе пожара, а в месте. Это политический центр Ростова, когда здесь не могут навести порядок… Вокруг хозяева есть. А тут их три», — говорит Кожин.
Спикер уверен, что задние нужно было продавать за символическую цену в пять рублей, чтобы у объекта, наконец, появился владелец. В августе ДИЗО выставил на продажу часть здания «Доходного дома Емельянова» — 1,4 тысячи кв. м. внутри здания. Начальная цена пяти лотов составляла пять рублей. Приобрести здание сначала решил собственник ООО «Деловой центр «Фабрика» Гарри Геворкян, но сумма контракта увеличилась с пяти рублей до 62 млн рублей. Позже победитель отказался подписывать договор. Как предположили в мэрии, причина отказа могли стать условия договора — собственник должен был обследовать конструкции здания и разработать проект по сохранению памятник. «Стоят здания, которые кому-то принадлежат, но нет должной охраны — это общая тема для всей России. Это значит, что владельцам не нужны эти объекты. Зачастую, такими зданиями владеет муниципалитет, у которого нет статьи для того, чтобы сохранять эти объекты.
«Люди, которым некуда деться сейчас, холодно, ветер, надо куда-то зайти погреться, разогреть костер… В такой махине пятиэтажного здания этого и не видно. Я могу сказать, где в следующий пожар произойдет — между улицами Социалистической и Серафимовича (Ворошиловский проспект). Вся эта территория — брошенные одно-двухэтажные строения. Они ждут, когда это место станет строительным пятном. Все эти объекты открыты, по моей информации, ими тоже владеет фирма „Славяне“. Целый кусок старого Ростова — исторический центр, скоро полыхнет. Там стоят брошенные диваны, стульчики, столики, где можно проводить время», — комментирует Александр Кожин.