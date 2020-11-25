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Колыбелью маньяков назвал Ростовскую область эксперт

25 ноября 2020, 17:25
Фото: pixabay.com
Областью, богатой на маньяков, назвал Ростовскую область и Ростов-на-Дону кандидат психологических наук, специалист по судебной психологии Николай Дворянчиков.

Как рассказал Дворянчиков в шоу «Дайте сказать», славу «колыбели» маньяков зря приписывают Петербургу, на самом деле намного больше опасных преступников с девиациями родом из южных регионов России. Имеются в виду именно маньяки, которые сами по себе и не входят ни в какое преступное сообщество.

«Сейчас я по опыту работы могу сказать, что у нас действительно в стране есть одна область, которая действительно богата на маньяков, — это Ростов и Ростовская область», — сказал эксперт.

В частности, одного из ростовских маньяков, Давида Сарабашяна, приговорили к пожизненному сроку весной 2020 года. Мужчину признали виновным в изнасиловании и убийстве пяти женщин, в том числе 16-летней девушки.

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