Колыбелью маньяков назвал Ростовскую область эксперт

Как рассказал Дворянчиков в шоу «Дайте сказать», славу «колыбели» маньяков зря приписывают Петербургу, на самом деле намного больше опасных преступников с девиациями родом из южных регионов России. Имеются в виду именно маньяки, которые сами по себе и не входят ни в какое преступное сообщество.