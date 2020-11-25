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Posted 25 ноября 2020, 13:43

Published 25 ноября 2020, 13:43

Modified 24 декабря 2024, 18:26

Updated 24 декабря 2024, 18:26

Подросток ушел из центра помощи детям в Батайске и пропал

25 ноября 2020, 13:43
Из «Батайского центра помощи детям» 24 ноября ушел и пропал Данил Калиниченко 2005 года рождения, сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

«Несовершеннолетний ушел из „Батайского центра помощи детям“ 24 ноября текущего года и до настоящего времени не вернулся», — сказано в сообщении.

На вид пропавшему 15 лет, у него худощавое телосложение и круглое лицо, рост 165 сантиметров. Был одет в черные спортивные брюки и черную куртку, под круткой серая футболка, на ногах белые кроссовки.

Ранее в Батайске пропала 29-летняя девушка, которая в 10 часов утра 3 ноября вышла из дома, не взяв с собой телефон, и больше не вернулась.

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