Подросток ушел из центра помощи детям в Батайске и пропал

Posted 25 ноября 2020, 13:43
Published 25 ноября 2020, 13:43
Modified 24 декабря 2024, 18:26
Updated 24 декабря 2024, 18:26
«Несовершеннолетний ушел из „Батайского центра помощи детям“ 24 ноября текущего года и до настоящего времени не вернулся», — сказано в сообщении.
На вид пропавшему 15 лет, у него худощавое телосложение и круглое лицо, рост 165 сантиметров. Был одет в черные спортивные брюки и черную куртку, под круткой серая футболка, на ногах белые кроссовки.
Ранее в Батайске пропала 29-летняя девушка, которая в 10 часов утра 3 ноября вышла из дома, не взяв с собой телефон, и больше не вернулась.