Полиция арестовала вымогавших у Сергея Глушко 2 млн рублей женщин

Posted 25 ноября 2020, 11:48
Published 25 ноября 2020, 11:48
Modified 18 сентября 2022, 11:06
Updated 18 сентября 2022, 11:06
Сам Глушко обратился в органы полицию 23 ноября. Он пояснил, что ему в течение нескольких месяце поступали сообщения с требованием отдать 2 млн рублей. За эти деньги женщина пообещала не распространять сведения о частной жизни артиста. Она договорились о встрече с шоуменом в кафе.
«В одном из кафе Москвы на улице Сергея Радонежского в процессе передачи денег подозреваемую задержали. Ей оказалась 49-летняя гражданка без определенного места жительства», — сообщает портал телеканала “360”.
Впоследствии стражи порядка задержали 21-летнюю соучастницу преступления в Московской области. Полицейские провели допрос задержанных и отпустили под подписку о невыезде. На обеих женщин было заведено уголовное дело о вымогательстве. Сейчас идет розыск соучастников преступления.