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Posted 25 ноября 2020, 11:48

Published 25 ноября 2020, 11:48

Modified 18 сентября 2022, 11:06

Updated 18 сентября 2022, 11:06

Полиция арестовала вымогавших у Сергея Глушко 2 млн рублей женщин

Полиция арестовала вымогавших у Сергея Глушко 2 млн рублей женщин

25 ноября 2020, 11:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Две женщины требовали от Сергея Глушко (Тарзана) дать им 2 млн рублей в обмен на некие фото и видео интимного содержания. В результате вымогательниц арестовали полицейские.

Сам Глушко обратился в органы полицию 23 ноября. Он пояснил, что ему в течение нескольких месяце поступали сообщения с требованием отдать 2 млн рублей. За эти деньги женщина пообещала не распространять сведения о частной жизни артиста. Она договорились о встрече с шоуменом в кафе.

«В одном из кафе Москвы на улице Сергея Радонежского в процессе передачи денег подозреваемую задержали. Ей оказалась 49-летняя гражданка без определенного места жительства», — сообщает портал телеканала “360”.

Впоследствии стражи порядка задержали 21-летнюю соучастницу преступления в Московской области. Полицейские провели допрос задержанных и отпустили под подписку о невыезде. На обеих женщин было заведено уголовное дело о вымогательстве. Сейчас идет розыск соучастников преступления.

#Общество#Новости
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