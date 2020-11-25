Полиция арестовала вымогавших у Сергея Глушко 2 млн рублей женщин

Сам Глушко обратился в органы полицию 23 ноября. Он пояснил, что ему в течение нескольких месяце поступали сообщения с требованием отдать 2 млн рублей. За эти деньги женщина пообещала не распространять сведения о частной жизни артиста. Она договорились о встрече с шоуменом в кафе.