Ростовчан удивила продажа сгоревшего старинного дома Сариевых

Posted 25 ноября 2020, 10:00
Published 25 ноября 2020, 10:00
Modified 24 декабря 2024, 18:26
Updated 24 декабря 2024, 18:26
По информации «Интерфакса», власти города снова выставят на торги здание по улице Большой Садовой. Речь идет о пяти помещениях, общая площадь которых составляет 1,4 тысячи квадратных метров.
Их уже пытались продать, но победившая на торгах компания «Деловой центр «Фабрика» не стала подписывать договор. В ночь на понедельник здание загорелось и было уничтожено на площади 450 квадратных метров.
Тушили огонь примерно 20 часов, есть версия, что это мог быть поджог. Новость о том, что здание попытаются опять продать, сильно удивила горожан
«И кто же его будет покупать после пожара?» — поинтересовались ростовчане.
«Что нянчиться с этой рухлядью, снести два соседних и построить что-то этажей на 30 из стекла и бетона», — заявил один из местных жителей. Некоторые посчитали, что теперь это здание можно купить дешевле.