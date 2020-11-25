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Posted 25 ноября 2020, 10:00

Published 25 ноября 2020, 10:00

Modified 24 декабря 2024, 18:26

Updated 24 декабря 2024, 18:26

Ростовчан удивила продажа сгоревшего старинного дома Сариевых

25 ноября 2020, 10:00
Жителей Ростова-на-Дону удивила информация о продаже доходного дома Сариевых, в котором произошло возгорание, обсуждение началось в соцсетях.

По информации «Интерфакса», власти города снова выставят на торги здание по улице Большой Садовой. Речь идет о пяти помещениях, общая площадь которых составляет 1,4 тысячи квадратных метров.

Их уже пытались продать, но победившая на торгах компания «Деловой центр «Фабрика» не стала подписывать договор. В ночь на понедельник здание загорелось и было уничтожено на площади 450 квадратных метров.

Тушили огонь примерно 20 часов, есть версия, что это мог быть поджог. Новость о том, что здание попытаются опять продать, сильно удивила горожан

«И кто же его будет покупать после пожара?» — поинтересовались ростовчане.

«Что нянчиться с этой рухлядью, снести два соседних и построить что-то этажей на 30 из стекла и бетона», — заявил один из местных жителей. Некоторые посчитали, что теперь это здание можно купить дешевле.

#Общество#Новости
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