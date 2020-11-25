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Posted 25 ноября 2020, 09:13

Published 25 ноября 2020, 09:13

Modified 18 сентября 2022, 11:06

Updated 18 сентября 2022, 11:06

Ростовская область обновила рекорд по выздоровевшим от коронавируса

Ростовская область обновила рекорд по выздоровевшим от коронавируса

25 ноября 2020, 09:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области за сутки от коронавируса выздоровел 451 человек, говорится в сообщении регионального правительства.

На сегодняшний день это самый высокий показатель выписанных пациентов с коронавирусом. Всего в регионе переболели инфекцией уже 31123 человек. Доля переболевших составила 81%.

Всего с начала пандемии в Ростовской области заразился коронавирусом 38391 человек. На 25 ноября в регионе насчитывается 6032 активных больных, из которых госпитализированы были 1970 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 158 больных, их подключили к аппаратам ИВЛ.

Скончались за все время 1236 пациентов.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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