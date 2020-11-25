Ростовская область обновила рекорд по выздоровевшим от коронавируса

Всего с начала пандемии в Ростовской области заразился коронавирусом 38391 человек. На 25 ноября в регионе насчитывается 6032 активных больных, из которых госпитализированы были 1970 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 158 больных, их подключили к аппаратам ИВЛ.