Ростовская область обновила рекорд по выздоровевшим от коронавируса

Posted 25 ноября 2020, 09:13
Published 25 ноября 2020, 09:13
Modified 18 сентября 2022, 11:06
Updated 18 сентября 2022, 11:06
На сегодняшний день это самый высокий показатель выписанных пациентов с коронавирусом. Всего в регионе переболели инфекцией уже 31123 человек. Доля переболевших составила 81%.
Всего с начала пандемии в Ростовской области заразился коронавирусом 38391 человек. На 25 ноября в регионе насчитывается 6032 активных больных, из которых госпитализированы были 1970 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 158 больных, их подключили к аппаратам ИВЛ.