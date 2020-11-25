Стала известна причина, по которой в Ростове не отремонтирован парк им. 8-го Марта

Posted 25 ноября 2020, 17:50
Published 25 ноября 2020, 17:50
Modified 1 октября, 14:56
Updated 1 октября, 14:56
Согласно комментарию Администрации Ленинского района Ростова, Управлением благоустройства принято решение 20 ноября расторгнуть контракт с фирмой «Асгард» на проведение ремонтных работ по благоустройству парка Дмитрия Ростовского, известного ростовчанам как парк им. 8-го Марта. Причиной расторжения контракта стало его неисполнение подрядчиком «качественно и в установленный срок».
«Я нахожу очень странным это заявление, потому что в системе торгов отсутствует информация о расторжении контракта. Когда государственный контракт расторгнут, это сразу отображается на сайте, - сообщает Татьяна Крашенникова. - Странным является и сам факт выбора победителя на аукционе. Изначально, в аукционе принимали участие две компании. Но гарантийный взнос, который необходимо вносить для участия в аукционе, у второй компании почему-то не был зачислен. Соответственно, победителем аукциона стал единственный участник. Фамилия директора этой фирмы известна еще по Советскому району Ростова с 2015-2016 годов. Тогда было возбуждено уголовное дело по вопросу выделенных 3 млн. рублей на обработку дорог от наледи, и дальнейшему отсутствию этих работ».
Представители «Союза общественных инициатив» и строительной организации сегодня посетили парк им. 8-го Марта. Они обнаружили, что заявленный объем ремонтных работ в парке за два месяца выполнить невозможно, слишком короткий срок.
«Деньги были перечислены подрядчику. Возникает очевидный вопрос — где теперь эти деньги? Почему Администрация Ленинского района не контролировала, как ведутся работы на объекте, например, в сентябре? Уже тогда можно было обнаружить, что ничего не происходит. Почему контракт решили расторгнуть лишь за пять дней до его окончания, и информации об этом нет в системе торгов? Кто за это ответит?», - недоумевает Крашенникова.
По ее словам, проект благоустройства парка был выполнен за счет вне бюджетных средств. Парк им. 8-го Марта — это самый заметный и самый болезненный объект для ростовчан, которые много лет просили городские власти обустроить эту территорию для прогулок и отдыха.
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