Стала известна причина, по которой в Ростове не отремонтирован парк им. 8-го Марта

«Я нахожу очень странным это заявление, потому что в системе торгов отсутствует информация о расторжении контракта. Когда государственный контракт расторгнут, это сразу отображается на сайте, - сообщает Татьяна Крашенникова. - Странным является и сам факт выбора победителя на аукционе. Изначально, в аукционе принимали участие две компании. Но гарантийный взнос, который необходимо вносить для участия в аукционе, у второй компании почему-то не был зачислен. Соответственно, победителем аукциона стал единственный участник. Фамилия директора этой фирмы известна еще по Советскому району Ростова с 2015-2016 годов. Тогда было возбуждено уголовное дело по вопросу выделенных 3 млн. рублей на обработку дорог от наледи, и дальнейшему отсутствию этих работ».