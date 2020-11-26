Коронавирус подтвердили еще у 315 жителей Ростовской области

Posted 26 ноября 2020, 08:23
Published 26 ноября 2020, 08:23
Modified 18 сентября 2022, 11:06
Updated 18 сентября 2022, 11:06
Новые заболевшие живут в 49 городах и районах, в том числе Ростове, Шахтах, Батайске, Зверево и Таганроге. Число госпитализированных достигло 1926 человек.
За последние сутки скончались 16 человек, в том числе восемь женщин в возрасте от 61 до 83 лет. Коэффициент распространения инфекции составляет единицу.
«За все время заразились 38706 человек, вылечились 31359 зараженных. Жертвами инфекции стали 1252 пациента», — сказано в сообщении.