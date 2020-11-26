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Posted 26 ноября 2020, 08:23

Published 26 ноября 2020, 08:23

Modified 18 сентября 2022, 11:06

Updated 18 сентября 2022, 11:06

Коронавирус подтвердили еще у 315 жителей Ростовской области

Коронавирус подтвердили еще у 315 жителей Ростовской области

26 ноября 2020, 08:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 315 человек и выздоровели 236 пациентов, сообщили в правительстве региона.

Новые заболевшие живут в 49 городах и районах, в том числе Ростове, Шахтах, Батайске, Зверево и Таганроге. Число госпитализированных достигло 1926 человек.

За последние сутки скончались 16 человек, в том числе восемь женщин в возрасте от 61 до 83 лет. Коэффициент распространения инфекции составляет единицу.

«За все время заразились 38706 человек, вылечились 31359 зараженных. Жертвами инфекции стали 1252 пациента», — сказано в сообщении.

Самый грозный симптом коронавируса назвали в Роспотребнадзоре.

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#Общество#Новости
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