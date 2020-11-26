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Posted 26 ноября 2020, 15:03

Published 26 ноября 2020, 15:03

Modified 18 сентября 2022, 11:07

Updated 18 сентября 2022, 11:07

Полицейские в Батайске попались на взятке от наркомана

Полицейские в Батайске попались на взятке от наркомана

26 ноября 2020, 15:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Батайске завели уголовное дело в отношении бывших сотрудников полиции за получение взятки, сообщили в УСКР по Ростовской области.

По данным следствия, 19 ноября двое сотрудников в служебном автомобиле получили деньги от водителя. Они не стали привлекать его к ответственности за покупку наркотиков.

«После получения денег полицейских задержали и уволили из ОВД. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения», — сказано в сообщении.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Максимальное наказание составляет 12 лет заключения.

Ранее пойманный на взятках главный ветеринар Ростова пытался подкупить суд.

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