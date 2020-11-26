Полицейские в Батайске попались на взятке от наркомана

Posted 26 ноября 2020, 15:03
Published 26 ноября 2020, 15:03
Modified 18 сентября 2022, 11:07
Updated 18 сентября 2022, 11:07
По данным следствия, 19 ноября двое сотрудников в служебном автомобиле получили деньги от водителя. Они не стали привлекать его к ответственности за покупку наркотиков.
«После получения денег полицейских задержали и уволили из ОВД. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения», — сказано в сообщении.
По уголовному делу проводятся следственные действия. Максимальное наказание составляет 12 лет заключения.