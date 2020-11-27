Жителей многоквартирных домов в Ростовской области освободили от капремонта

Posted 27 ноября 2020, 06:50
Published 27 ноября 2020, 06:50
Modified 18 сентября 2022, 11:07
Updated 18 сентября 2022, 11:07
Согласно изменениям, от взносов на капремонт освободили жильцов многоквартирных домов, число квартир в которых менее пяти. Всего в области 228 таких домов, и их жители готовы при необходимости проводить ремонт самостоятельно.
До этого взносы на капитальный ремонт не платили жильцы домов с менее чем тремя квартирами, а также проживающие в аварийных и подлежащих сносу домах.
Напомним, более 1,5 тысячи домов отремонтируют в Ростовской области в 2020 году по программе капремонта.