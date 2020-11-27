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Posted 27 ноября 2020, 06:50

Published 27 ноября 2020, 06:50

Modified 18 сентября 2022, 11:07

Updated 18 сентября 2022, 11:07

Жителей многоквартирных домов в Ростовской области освободили от капремонта

Жителей многоквартирных домов в Ростовской области освободили от капремонта

27 ноября 2020, 06:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области внесли изменения в региональный закон о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, сообщили в донском парламенте.

Согласно изменениям, от взносов на капремонт освободили жильцов многоквартирных домов, число квартир в которых менее пяти. Всего в области 228 таких домов, и их жители готовы при необходимости проводить ремонт самостоятельно.

До этого взносы на капитальный ремонт не платили жильцы домов с менее чем тремя квартирами, а также проживающие в аварийных и подлежащих сносу домах.

Напомним, более 1,5 тысячи домов отремонтируют в Ростовской области в 2020 году по программе капремонта.

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#Общество#Новости
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