Жителей Ростова оставили без фейерверка в новогоднюю ночь

Posted 27 ноября 2020, 17:43
Published 27 ноября 2020, 17:43
Modified 1 октября, 14:47
Updated 1 октября, 14:47
Так, закупка на оказание услуг по проведению праздничного фейерверка, объявленная 19 ноября, была отменена. Как сообщает donnews.ru, отмена электронного аукциона может означать, что в новогоднюю ночь в Ростове-на-Дону не будет праздничного салюта.
Напомним, стоимость контракта составила всего 100 тысяч рублей, подрядчика должны были выбрать 30 ноября. На эти деньги планировалось закупить 655 единиц пиротехники. Салют должны были запускать из парка имени Максима Горького на Большой Садовой.
Также ранее сообщалось, что на открытие новогодней елки у парка Горького планировали потратить 640 тысяч рублей. Это мероприятие пока не отменили.
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