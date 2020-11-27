Жителей Ростова оставили без фейерверка в новогоднюю ночь

Так, закупка на оказание услуг по проведению праздничного фейерверка, объявленная 19 ноября, была отменена. Как сообщает donnews.ru, отмена электронного аукциона может означать, что в новогоднюю ночь в Ростове-на-Дону не будет праздничного салюта.