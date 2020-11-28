Оборудование «ТагАЗа» выставили на торги за 23 млн руб

«Таганрогский автомобильный завод» заработал в 1998 году, в запуск предприятия было инвестировано 320 миллионов долларов США. На фоне экономического кризиса в 2009 году «ТагАЗ» столкнулся с финансовыми трудностями и в 2012 году был признан банкротом по требованию АО «Чери автомобили Рус». Задолженность предприятия перед кредиторами превышает 30,9 миллиарда рублей.