Оборудование «ТагАЗа» выставили на торги за 23 млн руб

Posted 28 ноября 2020, 11:36
Published 28 ноября 2020, 11:36
Modified 1 октября, 14:01
Updated 1 октября, 14:01
В этот раз на торги единым лотом выставили производственную линию предварительной обработки поверхности, оборудование подготовки воздуха для окрасочных камер, сварочную линию открывающихся частей автомобиля и другое имущество предприятия. Начальная стоимость лота составила 23,27 миллиона рублей, но если покупателя не найдут, цена будет последовательно снижаться и может опуститься до 12,1 миллиона рублей.
Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 26 декабря 2020 года.
«Таганрогский автомобильный завод» заработал в 1998 году, в запуск предприятия было инвестировано 320 миллионов долларов США. На фоне экономического кризиса в 2009 году «ТагАЗ» столкнулся с финансовыми трудностями и в 2012 году был признан банкротом по требованию АО «Чери автомобили Рус». Задолженность предприятия перед кредиторами превышает 30,9 миллиарда рублей.
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