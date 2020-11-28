Проект реконструкции парка имени Горького представили в Ростове

Posted 28 ноября 2020, 11:26
Published 28 ноября 2020, 11:26
Modified 1 октября, 14:47
Updated 1 октября, 14:47
Согласно представленному проекту, в парке, который является объектом культурного наследия, планируется заменить инженерные системы и восстановить имеющиеся объекты с минимальными изменениями.
Компания-разработчик предлагает восстановить фонтаны и скульптуры и вернуть парку прежний облик. Для этого необходимо вернуть балконы на смотровой площадке, установить вазоны на тумбах, а на площадке для выставки картин металлическое ограждение заменить перголами. Кроме того, проект предусматривает детскую площадку вместо веревочного парка, теннисные столы, новые лестницы, пандусы и подъемники на входах в парк.
Также в парке предлагается высадить 174 лиственных и хвойных деревьев, более трех тысяч кустарников и почти восемь тысяч многолетних цветов и трав.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]