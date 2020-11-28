Проект реконструкции парка имени Горького представили в Ростове

Компания-разработчик предлагает восстановить фонтаны и скульптуры и вернуть парку прежний облик. Для этого необходимо вернуть балконы на смотровой площадке, установить вазоны на тумбах, а на площадке для выставки картин металлическое ограждение заменить перголами. Кроме того, проект предусматривает детскую площадку вместо веревочного парка, теннисные столы, новые лестницы, пандусы и подъемники на входах в парк.