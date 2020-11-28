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Posted 28 ноября 2020, 11:26

Published 28 ноября 2020, 11:26

Modified 1 октября, 14:47

Updated 1 октября, 14:47

Проект реконструкции парка имени Горького представили в Ростове

28 ноября 2020, 11:26
Вариант реконструкции парка имени Горького в Ростове-на-Дону представили на Общественном совете при Министерстве культуры Ростовской области.

Согласно представленному проекту, в парке, который является объектом культурного наследия, планируется заменить инженерные системы и восстановить имеющиеся объекты с минимальными изменениями.

Компания-разработчик предлагает восстановить фонтаны и скульптуры и вернуть парку прежний облик. Для этого необходимо вернуть балконы на смотровой площадке, установить вазоны на тумбах, а на площадке для выставки картин металлическое ограждение заменить перголами. Кроме того, проект предусматривает детскую площадку вместо веревочного парка, теннисные столы, новые лестницы, пандусы и подъемники на входах в парк.

Также в парке предлагается высадить 174 лиственных и хвойных деревьев, более трех тысяч кустарников и почти восемь тысяч многолетних цветов и трав.

Ранее архитекторы раскритиковали отсутствие единого стиля в парке имени Горького в Ростове.

#Общество#Новости
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