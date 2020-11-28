Производство мяса в 2020 году упало на 7% в Ростовской области

В Ростовской области за десять месяцев 2020 года в хозяйствах всех категорий было произведено 201,8 тысячи тонн скота и птицы на убой, говорится в сообщении на сайте Ростовстата.

При этом, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, производство мяса сократилось на 6,9%. Молока в Ростовской области за указанный период произвели 948,4 тысячи тонн, что практически соответствует показателю годичной давности. Производство яиц выросло на 2,1% и достигло 1,47 миллиарда штук. На начало ноября в хозяйствах региона поголовье крупного рогатого скота составило 639,9 тысячи животных, что на 1,7% превышает прошлогодний показатель. При этом численность коров сократилась на 0,5% и составила 294,7 тысячи голов. Поголовье свиней к началу текущего месяца составила 344,8 тысячи животных, что на 5% ниже показателя в ноябре 2019 года. Численность коз и овец также снизилась за год на 5% и достигла 1,1 миллиона голов.