Производство мяса в 2020 году упало на 7% в Ростовской области

Posted 28 ноября 2020, 10:01
Published 28 ноября 2020, 10:01
Modified 1 октября, 15:23
Updated 1 октября, 15:23
При этом, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, производство мяса сократилось на 6,9%. Молока в Ростовской области за указанный период произвели 948,4 тысячи тонн, что практически соответствует показателю годичной давности. Производство яиц выросло на 2,1% и достигло 1,47 миллиарда штук.
На начало ноября в хозяйствах региона поголовье крупного рогатого скота составило 639,9 тысячи животных, что на 1,7% превышает прошлогодний показатель. При этом численность коров сократилась на 0,5% и составила 294,7 тысячи голов.
Поголовье свиней к началу текущего месяца составила 344,8 тысячи животных, что на 5% ниже показателя в ноябре 2019 года. Численность коз и овец также снизилась за год на 5% и достигла 1,1 миллиона голов.
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