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Posted 28 ноября 2020, 15:54

Published 28 ноября 2020, 15:54

Modified 1 октября, 15:36

Updated 1 октября, 15:36

Тренер ФК «Ростов» заявил, что Хашимото выбыл до марта

28 ноября 2020, 15:54
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил, что Кэнто Хашимото не будет играть до марта, сообщается на сайте команды.

Напомним, что футболист получил травму во время матча с «Рубином». В середине первого тайма он столкнулся с другим футболистом и получил удар по колену. После этого Хашимото покинул поле.

В субботу «Ростов» проведет игру с «Динамо» в рамках чемпиона России. У Карпина поинтересовались, будет ли Хашимото.

«Его стоит ждать приблизительно в марте. До конца этого отрезка он не сыграет», — заявил Карпин.

Ранее букмекеры заявили, что верят в победу «Динамо» в этом матче.

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