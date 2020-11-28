Тренер ФК «Ростов» заявил, что Хашимото выбыл до марта

Posted 28 ноября 2020, 15:54
Published 28 ноября 2020, 15:54
Modified 1 октября, 15:36
Updated 1 октября, 15:36
Напомним, что футболист получил травму во время матча с «Рубином». В середине первого тайма он столкнулся с другим футболистом и получил удар по колену. После этого Хашимото покинул поле.
В субботу «Ростов» проведет игру с «Динамо» в рамках чемпиона России. У Карпина поинтересовались, будет ли Хашимото.
«Его стоит ждать приблизительно в марте. До конца этого отрезка он не сыграет», — заявил Карпин.
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