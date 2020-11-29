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Posted 29 ноября 2020, 08:06

Published 29 ноября 2020, 08:06

Modified 1 октября, 14:45

Updated 1 октября, 14:45

В Ростовской области назвали города с выявленными случаями коронавируса

29 ноября 2020, 08:06
Новые случаи заболевания коронавирусом в Ростовской области подтвердили в 45 городах и районах, сообщили в правительства региона.

За сутки заразились 330 человек из Ростова, Таганрога, Батайска, Азова, Донецка. Заболевшие есть в Каменском, Кашарском, Морозовском, Мясниковском районах.

В больницах проходят лечение 2045 человек с подтвержденным диагнозом. За последние 24 часа умерли 15 пациентов, в том числе восемь мужчин в возрасте от 58 до 85 лет.

«За все время заболели 39673 человека, вылечился 32091 зараженный. Жертвами инфекции стал 1311 заболевший», — говорится в публикации.

До этого ростовчанам рассказали, по какому номеру звонить в случае коронавируса.

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