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Posted 30 ноября 2020, 13:44

Published 30 ноября 2020, 13:44

Modified 24 декабря 2024, 18:21

Updated 24 декабря 2024, 18:21

Новогодний трамвай впервые запустят в Ростове

30 ноября 2020, 13:44
В Ростове-на-Дону в преддверии Нового года запустят необычный трамвай, в ходе пресс-конференции сообщила начальник городского управления культуры Яна Пилявская.

По ее словам, впервые в 20-х числах декабря по отдельному маршруту в Ростове начнет курсировать праздничный трамвай. Она уточнила, что трамвай будет украшен в соответствии с новогодней тематикой.

«Жителей города в нем будут встречать сказочные персонажи», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что в Ростове был отменен салют в новогоднюю ночь. Жители города это решение городских властей поддержали.

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