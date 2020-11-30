Новогодний трамвай впервые запустят в Ростове

Posted 30 ноября 2020, 13:44
Published 30 ноября 2020, 13:44
Modified 24 декабря 2024, 18:21
Updated 24 декабря 2024, 18:21
По ее словам, впервые в 20-х числах декабря по отдельному маршруту в Ростове начнет курсировать праздничный трамвай. Она уточнила, что трамвай будет украшен в соответствии с новогодней тематикой.
«Жителей города в нем будут встречать сказочные персонажи», — пояснила она.
Ранее сообщалось, что в Ростове был отменен салют в новогоднюю ночь. Жители города это решение городских властей поддержали.