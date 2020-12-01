Более 30 пьяных водителей поймали во время рейдов в Ростовской области

Posted 1 декабря 2020, 10:38
Published 1 декабря 2020, 10:38
Modified 24 декабря 2024, 18:27
Updated 24 декабря 2024, 18:27
Рейды «Нетрезвый водитель» состоялись на региональных и федеральных дорогах. Всего сотрудники полиции поймали 32 человек, из них 15 водителей отказались от медицинского освидетельствования.
«В отношении нарушителей составили административные материалы. Максимальное наказание составляет два года колонии и штраф в размере 30 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Один из водителей может стать фигурантом уголовного дела за повторную пьяную езду. Ранее в Таганроге назвали подробности задержания пьяного замглавы уголовного розыска.