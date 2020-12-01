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Posted 1 декабря 2020, 10:38

Published 1 декабря 2020, 10:38

Modified 24 декабря 2024, 18:27

Updated 24 декабря 2024, 18:27

Более 30 пьяных водителей поймали во время рейдов в Ростовской области

1 декабря 2020, 10:38
В Ростовской области провели рейды, направленные на поимку пьяных водителей, сообщили в региональном УМВД.

Рейды «Нетрезвый водитель» состоялись на региональных и федеральных дорогах. Всего сотрудники полиции поймали 32 человек, из них 15 водителей отказались от медицинского освидетельствования.

«В отношении нарушителей составили административные материалы. Максимальное наказание составляет два года колонии и штраф в размере 30 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Один из водителей может стать фигурантом уголовного дела за повторную пьяную езду. Ранее в Таганроге назвали подробности задержания пьяного замглавы уголовного розыска.

#Общество#Новости
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