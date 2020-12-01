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Posted 1 декабря 2020, 12:21

Published 1 декабря 2020, 12:21

Modified 1 октября, 14:55

Updated 1 октября, 14:55

Мост на Малиновского в Ростове могут полностью закрыть из-за фур-нарушителей

1 декабря 2020, 12:21
Движение по старому мосту на улице Малиновского в Ростове-на-Дону могут полностью перекрыть из-за высокой степени износа конструкции, говорится в сообщении городской администрации.

Отмечается, что для проезда транспорта по Малиновского в настоящее время используется старый мост. Движение по нему открыто только для легкового транспорта, однако вопреки ограничениям грузовые автомобили продолжают ездить по нему.

По словам заместителя главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Константина Солонского, это сильно увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций из-за того, что конструкции моста очень изношены.

Это вызывает беспокойство у городских властей, которые задумались о том, чтобы полностью ограничить движение по мосту на определенный срок. Это решение будет принято, если ситуация не изменится.

Напомним, что реконструкцию моста на Малиновского в Ростове-на-Дону закончат в конце 2021 года.

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