Врач КДЦ «Здоровье» в Ростове стала жертвой кровавого дележа наследства

Ранее сообщалось, что 64-летний ростовчанин 29 ноября расстрелял свою троюродную 63-летнюю сестру и ее мужа из-за доли в наследстве. Камнем преткновения стал гараж. Мужчина претендовал на долю в имуществе и не соглашался на предложенную ему компенсацию.