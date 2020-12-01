Врач КДЦ «Здоровье» в Ростове стала жертвой кровавого дележа наследства

Posted 1 декабря 2020, 14:36
Published 1 декабря 2020, 14:36
Modified 24 декабря 2024, 18:27
Updated 24 декабря 2024, 18:27
Ранее сообщалось, что 64-летний ростовчанин 29 ноября расстрелял свою троюродную 63-летнюю сестру и ее мужа из-за доли в наследстве. Камнем преткновения стал гараж. Мужчина претендовал на долю в имуществе и не соглашался на предложенную ему компенсацию.
Как пишет donday.ru, после кровавой разборки с супругами пенсионер поджег гараж, попытался покончить с собой и выстрелили себе в живот, но выжил. Сейчас он находится в реанимации.
Во вторник, 1 декабря, стало известно, что одной из жертв пенсионера стала врач КДЦ «Здоровье» Софья Султанян. Супруги воспитали двоих сыновей.