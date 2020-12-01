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Posted 1 декабря 2020, 14:36

Published 1 декабря 2020, 14:36

Modified 24 декабря 2024, 18:27

Updated 24 декабря 2024, 18:27

Врач КДЦ «Здоровье» в Ростове стала жертвой кровавого дележа наследства

1 декабря 2020, 14:36
В Ростове-на-Дону от рук дальнего родственника погибла врач функциональной диагностики КДЦ «Здоровье» Софья Султанян.

Ранее сообщалось, что 64-летний ростовчанин 29 ноября расстрелял свою троюродную 63-летнюю сестру и ее мужа из-за доли в наследстве. Камнем преткновения стал гараж. Мужчина претендовал на долю в имуществе и не соглашался на предложенную ему компенсацию.

Как пишет donday.ru, после кровавой разборки с супругами пенсионер поджег гараж, попытался покончить с собой и выстрелили себе в живот, но выжил. Сейчас он находится в реанимации.

Во вторник, 1 декабря, стало известно, что одной из жертв пенсионера стала врач КДЦ «Здоровье» Софья Султанян. Супруги воспитали двоих сыновей.

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