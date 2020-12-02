Крупный пожар произошел в исправительной колонии Новочеркасска

Posted 2 декабря 2020, 06:35
Published 2 декабря 2020, 06:35
Modified 18 сентября 2022, 11:07
Updated 18 сентября 2022, 11:07
Стало известно, что вспыхнуло чердачное помещение. Неконтролируемый огонь успел захватить 300 квадратных метров территории.
К месту возгорания прибыли сотрудники МЧС. Медицинская помощь никому не потребовалась.
«Специалистам удалось локализовать возгорание. Колония функционирует в обычном режиме, сотрудники держат ситуацию под контролем», — пишет ТАСС.
Отмечается, что осужденные были распределены по другим отрядам. Ранее во ФСИН прокомментировали информацию о массовой голодовке в колонии Новочеркасска.