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Posted 2 декабря 2020, 06:35

Published 2 декабря 2020, 06:35

Modified 18 сентября 2022, 11:07

Updated 18 сентября 2022, 11:07

Крупный пожар произошел в исправительной колонии Новочеркасска

Крупный пожар произошел в исправительной колонии Новочеркасска

2 декабря 2020, 06:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новочеркасске загорелось одно из помещений в исправительной колонии № 14, сообщили в УФСИН по Ростовской области.

Стало известно, что вспыхнуло чердачное помещение. Неконтролируемый огонь успел захватить 300 квадратных метров территории.

К месту возгорания прибыли сотрудники МЧС. Медицинская помощь никому не потребовалась.

«Специалистам удалось локализовать возгорание. Колония функционирует в обычном режиме, сотрудники держат ситуацию под контролем», — пишет ТАСС.

Отмечается, что осужденные были распределены по другим отрядам. Ранее во ФСИН прокомментировали информацию о массовой голодовке в колонии Новочеркасска.

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