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Posted 3 декабря 2020, 12:26

Published 3 декабря 2020, 12:26

Modified 24 декабря 2024, 18:24

Updated 24 декабря 2024, 18:24

К началу вакцинанции от коронавируса подготовились в Ростовской области

3 декабря 2020, 12:26
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области подготовились к поступлению вакцины от коронавируса и начала иммунизации населения, говорится в сообщении регионального правительства.

В частности, в регионе утвердили склад и созданы условия для хранения вакцины в медицинских организациях. Напомним, что препарат хранится при температуре не выше -18 градусов.

Сейчас в регионе составляют и уточняют списки медиков и врачей для проведения вакцинации с учетом состояния здоровья и имеющихся абсолютных и относительных противопоказаний. Прививки будут делать бесплатно и на добровольной основе.

Ранее в третьем этапе испытания вакцины приняли участие все медицинские работники Областного консультативно-диагностического центра. В настоящее время все они чувствуют себя хорошо. В результате двух этапов вакцинации у них выработались антитела.

На 3 декабря в Ростовской области выявили 337 новых случая ковида, общее количество заболевших достигло 41013 человек.

#Общество#Коронавирус#Новости
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