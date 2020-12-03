К началу вакцинанции от коронавируса подготовились в Ростовской области

Posted 3 декабря 2020, 12:26
Published 3 декабря 2020, 12:26
Modified 24 декабря 2024, 18:24
Updated 24 декабря 2024, 18:24
В частности, в регионе утвердили склад и созданы условия для хранения вакцины в медицинских организациях. Напомним, что препарат хранится при температуре не выше -18 градусов.
Сейчас в регионе составляют и уточняют списки медиков и врачей для проведения вакцинации с учетом состояния здоровья и имеющихся абсолютных и относительных противопоказаний. Прививки будут делать бесплатно и на добровольной основе.
Ранее в третьем этапе испытания вакцины приняли участие все медицинские работники Областного консультативно-диагностического центра. В настоящее время все они чувствуют себя хорошо. В результате двух этапов вакцинации у них выработались антитела.
На 3 декабря в Ростовской области выявили 337 новых случая ковида, общее количество заболевших достигло 41013 человек.