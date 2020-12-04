После концерта Басты Ледовый дворец в Петербурге заплатит штраф 480 тыс рублей

Представители Ледового дворца вину признали частично, сообщив в ходе судебного заседания, что на последней песне Василия Вакуленко люди встали со своих мест, однако на большинстве зрителей были маски. Суд принял решение не закрывать Ледовый дворец до 15 января, как того требовал Роспотребнадзор.