После концерта Басты Ледовый дворец в Петербурге заплатит штраф 480 тыс рублей

Posted 4 декабря 2020, 11:47
Published 4 декабря 2020, 11:47
Modified 1 октября, 15:37
Updated 1 октября, 15:37
Сумма штрафа составила 480 тысяч рублей. Так, администрация ОАО «Дворец спорта» была признана виновной в нарушении санитарных требований при возникновении угрозы распространения коронавируса.
Представители Ледового дворца вину признали частично, сообщив в ходе судебного заседания, что на последней песне Василия Вакуленко люди встали со своих мест, однако на большинстве зрителей были маски. Суд принял решение не закрывать Ледовый дворец до 15 января, как того требовал Роспотребнадзор.
Напомним, что по поручению главы Роспотребнадзора Анны Поповой провели проверку Ледового дворца после концерта Басты. Люди сообщали в соцсетях о несоблюдении санитарных норм. Проведение концерта с большим числом зрителей раскритиковал и премьер РФ Михаил Мишустин.
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