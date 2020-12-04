rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря 2020, 12:35

Published 4 декабря 2020, 12:35

Modified 24 декабря 2024, 18:21

Updated 24 декабря 2024, 18:21

Реконструкцию канализационного коллектора на Сарьяна перенесли в Ростове

4 декабря 2020, 12:35
В Ростове-на-Дону из-за сложности работ пришлось перенести сроки завершения реконструкции канализационного коллектора на улице Сарьяна, сообщили в городской администрации.

Контракт на проведение работ был заключен в июле 2019 года. Планировалось подключить ЖК «Вересаево» к сетям водоснабжения.

В контракте был указан срок — конец сентября. На данный момент работы завершены на участке от улицы 5-я линия до 11-я линия. Продолжается реконструкция коллектора от 19-й линии до улицы 23-я линия.

«Срок сдачи пришлось перенести на первый квартал 2021 года из-за плотной городской застройки и сложной инженерной насыщенности коммуникациями», — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что школу, детсад и два дома построят возле старого аэропорта в Ростове.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика