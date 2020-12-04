Реконструкцию канализационного коллектора на Сарьяна перенесли в Ростове

Posted 4 декабря 2020, 12:35
Published 4 декабря 2020, 12:35
Modified 24 декабря 2024, 18:21
Updated 24 декабря 2024, 18:21
Контракт на проведение работ был заключен в июле 2019 года. Планировалось подключить ЖК «Вересаево» к сетям водоснабжения.
В контракте был указан срок — конец сентября. На данный момент работы завершены на участке от улицы 5-я линия до 11-я линия. Продолжается реконструкция коллектора от 19-й линии до улицы 23-я линия.
«Срок сдачи пришлось перенести на первый квартал 2021 года из-за плотной городской застройки и сложной инженерной насыщенности коммуникациями», — сказано в сообщении.
Ранее появилась информация, что школу, детсад и два дома построят возле старого аэропорта в Ростове.