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Posted 4 декабря 2020, 12:57

Published 4 декабря 2020, 12:57

Modified 24 декабря 2024, 18:19

Updated 24 декабря 2024, 18:19

Ростовчанка получила срок за взятку от матери призывника

4 декабря 2020, 12:57
Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Ирину Гвенетадзе, получившую взятку от матери призывника, к двум годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Установлено, что Ирина Гвенетадзе получила от матери призывника 260 тысяч рублей. Женщина пообещала оказать помощь в получении отсрочки от прохождения службы. Осужденная рассказывала родителям призывников о связях в областном комиссариате.

Однако помочь решить этот вопрос Гвенетадзе не могла, а полученные средства присвоила. Противоправная деятельность мошенницы пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Южному военному округу.

«Суд, учитывая наличие у обвиняемой малолетнего ребенка-инвалида, приговорил Ирину Гвенетадзе к двум годам лишения свободы (условно)», — сообщает ведомство.

Ранее в Ростове осудили военного комиссара, который «отмазывал» призывников от службы.

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