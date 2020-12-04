Ростовчанка получила срок за взятку от матери призывника

Posted 4 декабря 2020, 12:57
Published 4 декабря 2020, 12:57
Modified 24 декабря 2024, 18:19
Updated 24 декабря 2024, 18:19
Установлено, что Ирина Гвенетадзе получила от матери призывника 260 тысяч рублей. Женщина пообещала оказать помощь в получении отсрочки от прохождения службы. Осужденная рассказывала родителям призывников о связях в областном комиссариате.
Однако помочь решить этот вопрос Гвенетадзе не могла, а полученные средства присвоила. Противоправная деятельность мошенницы пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Южному военному округу.
«Суд, учитывая наличие у обвиняемой малолетнего ребенка-инвалида, приговорил Ирину Гвенетадзе к двум годам лишения свободы (условно)», — сообщает ведомство.