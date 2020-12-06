Из-за пожара на рынке «Классик» в Ростове перекрыли движение

Posted 6 декабря 2020, 09:29
Published 6 декабря 2020, 09:29
Modified 24 декабря 2024, 18:17
Updated 24 декабря 2024, 18:17
Проезд по проспекту Шолохова закрыт в сторону Малого Зеленого кольца. В обратном направление движение также закрыто.
«До сих пор перекрыт „Классик“ по периметру», — резюмировали в ведомстве.
Вместе с тем на проспекте Шолохова образовался автомобильный затор. По данным сервиса Яндекс.Карты на 12.25 мск длина пробки по направлению к Малому Зеленому кольцу составляет 1,7 километра.
Напомним, что сообщение о пожаре в двухэтажном павильоне рынка «Классик» поступило в 06.30 мск. Загорелись торговые помещения, в том числе, магазин с пиротехническими изделиями. В настоящее время пожарные еще не сумели справиться с открытым горением. Площадь пожара выросла до 4 тысяч квадратных метров. По предварительной версии причиной возгорания могло стать неисправное электрооборудование, которое работники рынка использовали для обогрева.