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Posted 6 декабря 2020, 09:29

Published 6 декабря 2020, 09:29

Modified 24 декабря 2024, 18:17

Updated 24 декабря 2024, 18:17

Из-за пожара на рынке «Классик» в Ростове перекрыли движение

6 декабря 2020, 09:29
В Ростове-на-Дону перекрыли проезд по проспекту Шолохова из-за крупного пожара на рынке «Классик», говорится в сообщении регионального УГИБДД.

Проезд по проспекту Шолохова закрыт в сторону Малого Зеленого кольца. В обратном направление движение также закрыто.

«До сих пор перекрыт „Классик“ по периметру», — резюмировали в ведомстве.

Вместе с тем на проспекте Шолохова образовался автомобильный затор. По данным сервиса Яндекс.Карты на 12.25 мск длина пробки по направлению к Малому Зеленому кольцу составляет 1,7 километра.

Напомним, что сообщение о пожаре в двухэтажном павильоне рынка «Классик» поступило в 06.30 мск. Загорелись торговые помещения, в том числе, магазин с пиротехническими изделиями. В настоящее время пожарные еще не сумели справиться с открытым горением. Площадь пожара выросла до 4 тысяч квадратных метров. По предварительной версии причиной возгорания могло стать неисправное электрооборудование, которое работники рынка использовали для обогрева.

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