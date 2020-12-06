Из-за пожара на рынке «Классик» в Ростове перекрыли движение

Напомним, что сообщение о пожаре в двухэтажном павильоне рынка «Классик» поступило в 06.30 мск. Загорелись торговые помещения, в том числе, магазин с пиротехническими изделиями. В настоящее время пожарные еще не сумели справиться с открытым горением. Площадь пожара выросла до 4 тысяч квадратных метров. По предварительной версии причиной возгорания могло стать неисправное электрооборудование, которое работники рынка использовали для обогрева.