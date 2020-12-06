Власти помогут предпринимателям, пострадавшим из-за пожара на рынке в Ростове

«Мы их не оставим. Сейчас активно взаимодействуем с управляющей рынком компанией. Надо понимать, что рынок находится в стадии реконструкции. Строится новый павильон. Те объекты, которые сгорели, в перспективе подлежали демонтажу», — сообщила Ирина Теларова.