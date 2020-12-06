Власти помогут предпринимателям, пострадавшим из-за пожара на рынке в Ростове

Posted 6 декабря 2020, 16:46
Published 6 декабря 2020, 16:46
Modified 1 октября, 15:02
Updated 1 октября, 15:02
Напомним, что ранее стало известно, что из-за пожара на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону понесли убытки около 200 предпринимателей.
«Мы их не оставим. Сейчас активно взаимодействуем с управляющей рынком компанией. Надо понимать, что рынок находится в стадии реконструкции. Строится новый павильон. Те объекты, которые сгорели, в перспективе подлежали демонтажу», — сообщила Ирина Теларова.
Напомним, что сообщение о пожаре в двухэтажном павильоне рынка «Классик» поступило в 06.30 мск. Загорелись торговые помещения, в том числе, магазин с пиротехническими изделиями. Площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось в 16.00 мск.