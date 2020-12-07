На 5% выросло число тяжелых пациентов с коронавирусом в Ростовской области

Так, на 7 декабря в Ростовской области в госпиталях проходят лечение уже 2352 человека, заразившихся коронавирусом. Тогда как в воскресенье, 6 декабря, в стационар госпитализировали 2201 пациента. Прирост за сутки составил более 6%.