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Posted 7 декабря 2020, 09:56

Published 7 декабря 2020, 09:56

Modified 18 сентября 2022, 11:09

Updated 18 сентября 2022, 11:09

На 5% выросло число тяжелых пациентов с коронавирусом в Ростовской области

На 5% выросло число тяжелых пациентов с коронавирусом в Ростовской области

7 декабря 2020, 09:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области стремительно растет число пациентов со средней и тяжелой формой коронавируса, следует из данных, представленных региональным правительством.

Так, на 7 декабря в Ростовской области в госпиталях проходят лечение уже 2352 человека, заразившихся коронавирусом. Тогда как в воскресенье, 6 декабря, в стационар госпитализировали 2201 пациента. Прирост за сутки составил более 6%.

Растет и число пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое. В настоящее время к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 218 пациентов, днем ранее ИВЛ потребовалась 208 больным коронавирусом. Таким образом, за 24 часа таких пациентов стало больше на 5%.

Напомним, что из-за коронавируса в Ростовской области скончались уже 1496 человек.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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