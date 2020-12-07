На 5% выросло число тяжелых пациентов с коронавирусом в Ростовской области

Posted 7 декабря 2020, 09:56
Published 7 декабря 2020, 09:56
Modified 18 сентября 2022, 11:09
Updated 18 сентября 2022, 11:09
Так, на 7 декабря в Ростовской области в госпиталях проходят лечение уже 2352 человека, заразившихся коронавирусом. Тогда как в воскресенье, 6 декабря, в стационар госпитализировали 2201 пациента. Прирост за сутки составил более 6%.
Растет и число пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое. В настоящее время к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 218 пациентов, днем ранее ИВЛ потребовалась 208 больным коронавирусом. Таким образом, за 24 часа таких пациентов стало больше на 5%.