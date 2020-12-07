Ростовский депутат потребовал проверить все рынки после пожара

Обращение было направление в адрес МЧС России и прокурора региона. Связано оно с пожаром на рынке «Классик» в Ростове, который произошел в воскресенье на площади четыре тысяч квадратных метров.
Федяев указал на участившиеся случаи пожаров на торговых объектах. Ранее в Шахтах загорелся центральный рынок, а весной в Ростове полыхал рынок «Атлант».
«Регион возвращается в 1990-е. Это проявляется как в количестве коррупционных преступлений, так и серии странных возгораний. Халатность проверяющих органов повышает уровень криминогенной обстановки», — заявил депутат.
Он добавил, что с этим нельзя мириться и попросил провести проверку.