rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовский депутат потребовал проверить все рынки после пожара

7 декабря 2020, 05:48
Фото: УМЧС по РО
Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев потребовал провести проверки на всех рынках региона, сообщили в пресс-службе парламентария.

Обращение было направление в адрес МЧС России и прокурора региона. Связано оно с пожаром на рынке «Классик» в Ростове, который произошел в воскресенье на площади четыре тысяч квадратных метров.

Федяев указал на участившиеся случаи пожаров на торговых объектах. Ранее в Шахтах загорелся центральный рынок, а весной в Ростове полыхал рынок «Атлант».

«Регион возвращается в 1990-е. Это проявляется как в количестве коррупционных преступлений, так и серии странных возгораний. Халатность проверяющих органов повышает уровень криминогенной обстановки», — заявил депутат.

Он добавил, что с этим нельзя мириться и попросил провести проверку.

Материалы по теме
Около 200 предпринимателей понесли убытки из-за пожара на рынке в РостовеВ Ростове рассказали все подробности крупного пожара на рынке «Классик»Крупный пожар на складе потушили в Ростове
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00